«القاهرة الإخبارية»: تعهدات مجموعة السبع لأوكرانيا جزء من استراتيجية طويلة المدى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، قال إن الهدف من التعهدات الأمنية لأوكرانيا الصادرة عن عدة دول في إطار مجموعة السبع، هو أن تصبح هذه التعهدات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لدعم كييف.

انضمام السويد للحلف

وأضاف «شولتس»، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس: «الأمر يتعلق بشراكة أمنية مطلوبة بشكل عاجل التي ستمكّن الدول المشاركة من تحديد مساهماتها لكييف، ودمج هذه المساهمات في استراتيجية طويلة الأجل يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها».

وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قمة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها «دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف»، في حين أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استياءه لعدم تحديد إطار زمني لعضوية بلاده في الحلف.