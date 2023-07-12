«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام المسيرات لقصف كييف

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنّ روسيا شنّت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على كييف ومدن أخرى لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع اجتماع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع زعماء حلف شمال الأطلسي، في قمة بليتوانيا.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز»، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق «تليجرام»، أنّ روسيا شنّت إجمالي 15 هجومًا بطائرات مسيرة على أوكرانيا، الليلة الماضية، مشيرة إلى أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 11 منهم.

وأكد إيهور تابورتس، قائد الجيش في منطقة تشيركاسي، جنوب شرق كييف، عبر «تليجرام» أنّ شخصين أُصيبا في غارة بطائرة دون طيار بعد اندلاع حريق في أحد منشآت البنية التحتية غير السكنية.

وانطلقت صافرات الإنذار في كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا لساعات، واستمر القتال فيما انتقد الكرملين قمة الناتو، وحذر من أنّ روسيا سترد لحماية أمنها.