رئيس تحرير جريدة سودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: شعبنا يعتمد على مصر لإنقاذ البلاد

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير جريدة الحاكم السودانية، إن مصر من الدول التي يعول عليها الشعب السوداني لإنقاذ البلاد، فالصراع بدأ منذ أكثر من 3 أشهر وحتى الآن ما زالت هناك دماء تسيل ومواطنون ينزحون وهناك من يفقد ممتلكاته وحياته وصحته، في ظل عدم تحرك واضح من المجتمع الدولي، على الرغم من المحاولات الضعيفة ومنها اجتماع مجموعة «إيجاد» التى عقدت في إثيوبيا، ولم تكن بالوضوح الكافي والشفافية لحل الأزمة السودانية.

الجيش السوادني قدم مقترحات واضحة

وأوضح «عوض الله» في مداخلة عبرالفيديوكونفرانس لبرنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوادني قدم مقترحات واضحة لمجموعة «إيجاد» بضرورة تغير رئاسة اللجنة الرباعية المشكلة لبحث الأزمة السودانية، ولكن قمة «إيجاد» لم تستجب للطلب السوداني، وانسحب طرف الجيش السوداني من الاجتماعات، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي ما زالت جهوده ضعيفة ولم يقدم ما هو مطروح لحل الأزمة.

الجهود المصرية في حل الأزمة السودانية

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مشغول أكثر بالأزمة الروسية الاوكرانية عن ما يحدث في السودان، وتركوا الآلاف يموتون في السودان ويتشردون، موضحا أن الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتب الآن اجتماعا لقمة رؤساء دول الجوار غدا الخميس، وهناك آمال كبيرة منعقدة على هذه القمة، والحكومة المصرية منذ اندلاع الازمة السودانية ظلت تقود جهود دبلوماسية خاصة مع دول الجوار السوداني، وبعث الرئيس السيسي مبعوثيه لجنوب السودان وتشاد، وأجرى اتصالات بالمحيط الاقليمي والدولي في محاولة منه لتهدئة الأوضاع في السودان، وتكللت الجهود بالدعوة إلى اجتماع رؤساء دول الجوار السوداني، خاصة أنها الدول الأكثر تأثيرا على الأزمة وتأثرا بها.