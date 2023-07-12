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«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تزود أوكرانيا بـ65 مليون دولار لإصلاح معدات عسكرية

كتب:

هانى حسن
10:43 ص | الأربعاء 12 يوليو 2023
أوكرانيا

أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، أنّها ستزود أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجستية، وآلاف الطلقات لدبابة تشالنجر 2، وحزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية، حسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز»، بأنّ المملكة المتحدة كشفت أمس، عن أنّ أعضاء مجموعة السبع سيوقعون على اتفاق إطاري جديد يوفر لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل يوم الأربعاء، مع الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية في وقت لاحق.

وتضم المجموعة السابعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

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بقلم هانى حسن