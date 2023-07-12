البابا تواضروس: الصلوات لأجلي وتميز الأطباء سرعا من شفائي

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن صلوات الآباء الكهنة والأساقفة والشعب له، خلال مرضه كان لها تأثير في الشفاء وشعر بها بالتحسن السريع في الصحة بجانب الدور المميز للأطباء.

خطة البابا تواضروس للعظة الأسبوعية

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته الأولى منذ مثوله للشفاء، التي جاءت في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية مساء اليوم، أنه كان مخططا إن يكون الاجتماع العام من الإسكندرية منذ شهر يونيو إلا أن الوعكة الصحية حالت دون ذلك، لذا بمجرد الشفاء قرر أن تكون العظة الأسبوعية الأولى من الإسكندرية.

تكريم 33 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية

وقدم البابا تواضروس الشكر لكل القائمين على تنظيم اليوم الذي شهد تكريم 33 ولد وبنت من أوائل الشهادة الإعدادية مؤكداً أنهم عينة من الشطار حيث يوجد الكثير من الأبناء الآخرين المميزين الذين يتخذون خطوات النجاح.

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية تزامنا مع عيد الرسل التي جاءت بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وكنائس الإسكندرية