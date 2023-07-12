فعاليات استثنائية لأول مرة تحت عنوان «العالم علمين».. وخطط مستمرة للترويج السياحي

عقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمراً صحفياً، أمس الأول الثلاثاء، فى نورث سكوير بالمدينة، وسط حضور رسمى بارز على المستوى الحكومى، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلى وسائل الإعلام المختلفة، للإعلان عن جميع فعاليات المهرجان للموسم الصيفى 2023، والتى تقام فى الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل تحت عنوان «العالم علمين».

حضر المؤتمر الصحفى عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والسيد عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المنظمة للمهرجان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، خلال كلمتها، إن مهرجان العلمين يعد أهم المهرجانات، معربة عن سعادتها لمشاركة وزارة الثقافة به، مضيفة أنه - وتقصد المهرجان - يمثل قوة كبيرة تسعى لاستقطاب مليون شخص من داخل مصر وخارجها خلال فترته، وسيشهد مشاركة أهم الفنانين والرياضيين، مهنئة إياهم بإطلاقه.

ومن جانبه، قال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ اهتمام الشركة بالمشاركة فى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة يأتى فى إطار حرصها على اقتصاد الدولة، من خلال تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بتنظيم أنشطة فنية ورياضية تحدث لأول مرة على أرض مصر.

وأضاف الفقى، فى كلمته، أنّه من المقرر أن تستقبل مدينة العلمين الجديدة مليون زائر لحضور المهرجان، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل وجهات العالم وتكون على خريطة السياحة العالمية.

وأكد أنّ كبرى شركات التنظيم والحفلات فى مصر والوطن العربى تشارك فى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، إذ تقام الأحداث والفعاليات فى 3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة، مع توافر الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة «مدينة الجيل الرابع».

وأشار إلى أنّ فعاليات المهرجان تتضمن أنشطة مختلفة فى عدة مجالات فنية وترفيهية بما فى ذلك الفنون والموسيقى والآداب والسينما والموضة والألعاب النارية والألعاب المائية وغيرها، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة التى تناسب كل الفئات العمرية؛ ليقدم المهرجان تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاساً طبيعياً لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة فى تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمى يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعياً لجعل العلمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذى سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين فى مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

خطط مستمرة للترويج السياحي وتعزيز الاستثمار في الأنشطة الثقافية والترفيهية

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة برعاية كل من البنك الأهلى المصرى، وشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وشركة WE، والبريد المصرى، وشركة حديد عز، باعتباره الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتى تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، فى ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية فى العالم.

مباراة يشارك بها 40 نجما من نجوم الرياضة

تم خلال المؤتمر الصحفى استعراض كافة فعاليات المهرجان، التى تبدأ يوم 13 يوليو ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلى والأجنبى، كما سيقام سباق «ترياثلون»، مكون من 3 رياضات «السباحة - ركوب الدراجات - الجرى» وجميعها ألعاب أولمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، . كما ستقام البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

تتضمن فعاليات المهرجان عرض أزياء لـ«مايكل سينكو»، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، منها حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل للنجم تامر حسنى، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.

من المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين فى الوطن العربى، وتتويج الفائزين فى الموسم.