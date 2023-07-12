مذيع «صباح الخير يا مصر»: مهرجان العلمين حدث استثنائي في مدينة عالمية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إنه منذ 3 سنوات كان للمصريين حلم بأن يكون لديهم مدينة على غرار كبرى المدن العالمية، وهو ما يتحقق الآن، وسنشهد غدا انطلاق حدثا استثنائيا في مصر وستتوجه له أنظار العالم كله، وسينطلق مهرجان مدينة العلمين الجديدة في نسخته الأولى.

عبدالصمد: الحدث الترفيهي الأكبر من نوعه في مصر

أضاف «عبدالصمد»، خلال تقديم حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذا الحدث الترفيهي هو الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وسيشهد أقوى الفعاليات، ما بين رياضية وغنائية ومسابقات وحفلات موسيقية يقدمها أشهر وأهم نجوم مصر والوطن العربي».

مدينة العلمين تعتبر درة التاج في البحر الأبيض المتوسط

تابع «عبدالصمد» أن مدينة العلمين تعتبر درة التاج في البحر الأبيض المتوسط، لأن شاطئها من أروع وأحسن الشواطئ الموجودة في العالم، ما بين مياه نقية وعناصر جذب كثيرة موجودة فيها، وهو ما حولها من مجرد مكان كان يعمل لمدة 3 أشهر في السنة إلى نمط جديد يعمل طول أيام السنة، وبالفعل، قطعت مصر شوطا طويلا وأصبح لديها عدد كبير من دعائم النشاط السياحي في هذه المدينة، وتحولت إلى مقصد سياحي مهم.

مهرجان العلمين تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين الجديدة أعلن أمس أن شعاره سيكون «العالم علمين»، لافتةً إلى أن المهرجان ستستمر فعالياته حتى 26 أغسطس على مدار 44 يوما، مشيرة إلى أن المهرجان سيشهد مشاركة 10 مصممي أزياء عالميين، وسيكون هناك تنوعا في أنشطته، بالإضافة إلى حفل تامر حسني وإليسا والموسيقار عمر خيرت وراغب علامة وأنغام ونانسي عجرم.

مهرجان العلمين يستقبل مليون زائر

أضافت «الحسيني»، خلال تقديم حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «صباح الخير يا مصر» أنه: «من المتوقع أن يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي في تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار في مدينة العلمين الساحرة، والتي تمثل إضافة لمظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر والشرق الأوسط».

وتابعت، أن أي مدينة ساحلية في العالم تضم أنشطة مختلفة حتى تجذب السياح، ما بين عروض الأزياء ومهرجانات التسوق، لافتةً إلى أن مدينة العلمين الجديدة ستتضمن الكثير من الفعاليات ومختلف الأنشطة التي تجذب مختلف أنواع وفئات السياح، وأوضحت أن التنوع في الفعاليات الثقافية والفنية سيجعل مدينة العلمين الجديدة حديث العالم كله في فترة المهرجان.