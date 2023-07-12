مستثمرون: الطرح يسهم في الخروج من أزمة السيولة الدولارية

رحب رجال أعمال ومستثمرون بعمليات الطرح التى أعلنتها الحكومة، مؤكدين أن القرار أحد الحلول التى تسهم فى الخروج من أزمة السيولة الدولارية.

وقال رجل الصناعة مجدى طلبة إنه لا يوجد خلاف فى ثقة المستثمرين فى الدولة المصرية، لأنها تسعى بكل جهد للخروج من الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن أحد حلول الأزمة الحالية هو اتجاه الحكومة لطرح عدد من الشركات للبيع لزيادة الحصيلة الدولارية، وإشراك القطاع الخاص بشكل حقيقى فى الاستثمار بمصر.

وأضاف لـ«الوطن»: «نحن فى أمس الحاجة إلى خطوات صحيحة نحو الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، ما يتطلب علماً وقدرة على تنفيذه، كما أن بيع بعض الشركات يسهم فى الخروج من الأزمة ولكنه ليس الحل الوحيد، إذ يجب أن تتحول الدولة المصرية إلى دولة جاذبة بعنف للاستثمار، فى ظل المتغيرات التى حدثت خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتى تصب جميعها فى صالح الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات إليه».

«طلبة»: «الرخصة الذهبية» ساعدت في جذب الاستثمارات

وأشار «طلبة» إلى أن الرخصة الذهبية والقرارات الاقتصادية الأخيرة أسهمت فى جذب الاستثمارات، ولكن يجب علينا النظر بعمق نحو الموارد التى توفر العملة الأجنبية والعمل على تنميتها بشكل أكبر، موضحاً أن لدينا أربعة مصادر للعملة تتلخص فى السياحة والعاملين فى الخارج وقناة السويس والصادرات، مطالباً بدعم الصادرات بشكل أكبر، وتذليل جميع العقبات التى تواجه هذا القطاع لزيادة العملة الأجنبية وتشغيل العمالة وتوفير احتياجاتنا من مصانعنا وعدم الاعتماد على الواردات. ونوه بأن إقبال المصريين على شراء الطروحات الحكومية يؤكد ثقتهم فى الاقتصاد والإدارة المصرية، ويعتبر رسالة طمأنينة لجميع المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوسع شريحة استحواذ المصريين على الطروحات الحكومية، ولا يقتصر الأمر على ثلاث أو أربع شركات بعينها، كما يجب أن تتاح الفرصة للجميع للدخول فى الطروحات وشراء الشركات.

وشدد «طلبة» على أن الدولة المصرية تعمل بجهد كبير على إزالة العقبات من أمام جميع المستثمرين، ولكن يجب علينا إعادة النظر بشكل واضح فى القوانين المنظمة للاستثمار، مطالباً بإعادة صياغتها، والنظر فيها لتتواكب مع المتغيرات العالمية الحالية، والتى تعتبر فرصة عظيمة أمام مصر لجذب الشركات العالمية، فى ظل عالم يعانى من عدم الاستقرار ونقص الطاقة وحروب كبيرة، فى الوقت الذى تشهد فيه مصر حالة من الأمان وتوافر جميع المقومات الجاذبة للاستثمار والتى لم يتم العمل عليها أو استغلالها حتى الآن.

«البهي»: توجيه حصيلة الطرح لدعم الصادرات

من جانبه، قال محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات، إن برنامج الطروحات يؤكد استمرار الدولة فى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار، مشيراً إلى أن عمليات الطرح تتواكب مع قرار المجلس الأعلى للاستثمار، الذى اتخذ خطوات جادة فى العمل على جذب الاستثمارات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، منها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على القطاعات الحكومية، والتى تصب فى مصلحة الاقتصاد، وعودة العديد من المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية.

وأضاف «البهى» أن فكرة الطروحات جيدة وتسهم فى الخروج من الأزمة الحالية وتوفر العملة الدولارية، ولكن يجب على الدولة وضع برنامج حقيقى وواضح لحصيلة بيع الشركات الحكومية والأصول المملوكة لها، ويتم ضخها مرة أخرى فى القطاعات التى تستهدف التصدير، مشيراً إلى أن كل جنيه صادرات تنتج عنه 5 جنيهات استثمارية. وتابع أن الدولة تعمل حالياً على إدارة أزمة هى ليست طرفاً فيها، ولكن يجب علينا دعم التصدير، لأنه بالنسبة لنا من أهم القطاعات التى تسهم فى زيادة إيرادات العملة الصعبة، والتى تعتبر مصر فى أمس الحاجة إليها.