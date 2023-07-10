«صناعة النواب» تطالب الحكومة بعرض حوافز حقيقية أمام المستثمرين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بعرض وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين اقتداء بالدول المنافسة.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.

تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب المنافسة والتصدير للخارج

وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية، إن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط ، موضحا أنه مع نهاية 2023 ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدا على تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.

وأكد أن قطاع الأجهزة المنزلية من أفضل القطاعات الموجودة حاليا لأن القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.

وأفاد النائب محمد سعد عوض الله بأن الأمر الآن أصبح غير مقبول ويجب أن يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأولية، كما أن وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة.

وأوضح أحمد شيرين كريم، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك حركة نشاط بالاستثمار، ونستهدف المستثمر من خلال توفير كل الإجراءات والتسهيلات له قائلا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال، ومصر تستفيد الآن بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.

ووجَّه المهندس معتز محمود رئيس اللجنة عدة أسئلة ، ما هي حوافز الاستثمار للصناعات غير الموجودة للتشجيع؟ وهل هناك تنسيق بين الوزرات والهيئات؟، متسائلا: هل هناك بروتوكول تعاون بين الهيئات وهل تم عمل خريطة صناعية؟

وعلق أحمد شيرين بأن هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل وأيضا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار وجارٍ تعاون بين جهات لتوطين الصناعة، مشددا على أن هناك خطة استراتيجية وتم تقسيمها وجارٍ إعداد البروتوكولات التي سننتهي منها خلال أيّام كما لدينا خطة حاليا بها أفكار جديدة سنعرضها قريبا أمام اللجنة، داعيا اللجنة بزيارة لهيئة الاستثمار.

يجب الاهتمام بالتصنيع وتشغيل العمالة

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، إن المواطن المصري يتهمنا كنواب بضياع حقوقه، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتصنيع وتشغيل العمالة، طالبة من هيئة الاستثمار بالبحث والجري خلف المستثمر، مشددة على ضرورة تغيير الأفكار الموجودة العمل على تطويرها من أجل النهوض بالصناعة.

وأفاد علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الصناعة هي أساس تقدم الدول، طالبا بتسهيل كل الإجراءات أمام المصنعين.