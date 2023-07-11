مدبولي: منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل الشركات للتسهيل على المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، واعتُمد فعليًا اليوم مشيرا إلى أنّ هذا الأمر كان مطلبًا مهمًا للغاية في إطار الحياد التنافسي.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع القانون هدفه المساواة بين الشركات المملوكة للدولة، وشركات القطاع الخاص، موضحًا أنّ الحكومة تُعد لإنشاء منصّة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، فالأمر ليس شباكا واحدًا فقط بل منصة إلكترونية، وهناك مدى زمني لصرف تعويضات للمستثمرين في حالات نزع الملمكية الني تحدث أحيانًا بغرض المشروعات.

وعن ملف الشركات الناشئة، أكد رئيس الوزراء تدشين وحدة تابعة لمجلس الوزراء لتكون مسؤولة عن حوكمة وإدارة هذا الموضوع، ومساعدة المواطنين الراغبين في إنشاء الشركات الناشئة.