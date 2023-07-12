نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف عن دور الإمام محمد عبده في الدفاع عن الإسلام

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الإمام محمد عبده، رد في كثير من كتاباته ومؤلفاته على اتهام أن الإسلام دين لا يساير الحضارة، مؤكدا أن الإسلام دين فطرة جاء إلى الناس جميعا من خلال وحي السماء.

عبد المالك: وحي السماء أنزله الله لهداية الناس

وأضاف «عبد المالك»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس» اليوم الأربعاء، أنَّ وحي السماء أنزله الله الذي خلق الخلق، لهداية الناس سواء السبيل، موضحا أنَّ الإمام محمد عبده يعتقد أنه «إذا انقطعت صلة الناس عن هذا الوحى.. صاروا وحوشا تحركهم الأهواء والأطماع الضارية، ويفتك أقواهم بأضعفهم لتضطرب موازين العدل لديهم حيث لا عدل ولا رحمة ولا ضمير».

دين الإسلام صالح لكل مكان وزمان

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، «الإمام محمد عبده، يرى أن الإسلام دين عامل وشامل وصالح لكل زمان ومكان وذلك ردا على من يتهمون الإسلام أنه لا يساير الحضارة».