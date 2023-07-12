تقرير لـ قناة الناس: الإمام محمد عبده رائد التجديد في الفكر الإسلامي

استعرض تقرير لبرنامج «مع الناس»، على شاشة «قناة الناس»، سيرة أحد أبرز دعاة الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي بالعالم العربي، الإمام محمد عبده، وذلك في ذكرى وفاته، كاشفاً عن معلومات قيمة قد يعرفها المشاهد لأول مرة عن الإمام.

محمد عبده.. رائد التجديد في الفكر الإسلامي

ووفقاً للتقرير، فإنَّ الإمام محمد عبده، يعد أحد رواد التجديد في الفكر الإسلامي، وساهم في إنشاء حركة فكرية تجديدية لإحياء الأمة الإسلامية وتحرير العقل من الجمود.

أبرز المحطات في سيرة الإمام محمد عبده

ووفقا لتقرير برنامج «مع الناس»، ولد الإمام محمد عبده عام 1849 بقرية محلة مصر مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ودرس تجويد القرآن الكريم بجامع «الأحمدي» بطنطا حتى أتم حفظه والتحق بالأزهر الشريف عام 1866، ثم عُين مدرساً بمدرسة دار العلوم وقاضى شرعي، ثم تعلم اللغة الفرنسية في سن الأربعين ليعين بعدها مدرساً بمدرسة الألسن.