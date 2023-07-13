باحث صيني لـ«القاهرة الإخبارية»: هناك مخاطر متعلقة بسلوك دول حلف الناتو

أكد الكاتب الصحفي والباحث السياسي الصيني نادر رونج، أن الصين لن تشكل أي تحديات للدول الأخرى، مشيرًا إلى أنها مدافع دائمًا عن السلام والاستقرار والتنمية والنظام الدولي وداعم للأمم المتحدة، محذرا في الوقت ذاته من أن هناك مخاطر متعلقة بسلوك دول حلف الناتو.

الصين ليس لديها تاريخ عدواني تجاه الدول الأخرى

وأوضح رونج، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الصين ليس لديها تاريخ عدواني تجاه الدول الأخرى ولم تقم بأي حرب بالوكالة أو تهدد دول أخرى ولم تستخدم القوة ولم تشارك في أي تحالفات عسكرية من أجل تهديد الأخرى.

وأشار إلى أن الصين لا تصدر أي أيدولوجيات للخارج ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية.

تنافس بين الصين ودول حلف شمال الأطلسي

وأكد وجود تنافس بين الصين ودول حلف شمال الأطلسي، مشددًا على عدم وجوب إلقاء اللوم على الصين وعكس الحقائق بسبب التنافس، معتبرًا أن توجيه الاتهامات للصين من جانب الناتو وسيلة ليست شريفة.

ولفت إلى أن هناك مخاطر متعلقة بسلوك دول حلف شمال الأطلسي ومحاولات التسليح المستمرة لدول الحلف، لافتًا أن الناتو أنشئ بسبب الحرب الباردة، التي انتهت منذ سنوات، وصنع الحلف لنفسه أعداء وهميين ليبقى حيا ويبرر وجوده، بحسب قوله.