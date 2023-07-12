«القاهرة الإخبارية»: الدفاع الروسية تتسلم المعدات العسكرية من «فاجنر»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تستكمل استلام المعدات العسكرية من وحدات مجموعة «فاجنر»، ويتم إرسالها إلى المناطق الخلفية للصيانة والتحضير للاستخدام.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء: «يتم تسليم جميع المعدات والأسلحة إلى المناطق الخلفية، حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالصيانة والإعداد للاستخدام»..

القوات الروسية استلمت أكثر من 2.5 ألف طن ذخيرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن من بين المعدات التي تم نقلها إلى القوات المسلحة الروسية من وحدات مجموعة «فاجنر»، عشرات الآليات ما لم يتم استخدامها مطلقًا في ظروف القتال.

وأضاف البيان: «القوات المسلحة الروسية استلمت من «فاجنر» أكثر من 2.5 ألف طن من الذخيرة المختلفة ونحو 20 ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة».