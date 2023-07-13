جدول البرامج الثقافية في معرض الأوبرا.. مستمر حتى 18 يوليو

أعلنت وزارة الثقافة جدول برنامج الفعاليات الثقافية في معرض الأوبرا الثاني للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في ساحة الأوبرا المصرية في الفترة من 9 حتى 19 يوليو الجاري، وتقام الندوات داخل قاعات المجلس الأعلى للثقافة.

فعاليات معرض دار الأوبرا للكتاب

وتنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس أولى فعاليات معرض الأوبرا، بندوة «أصوات جديدة لإبداع مستمر.. سلسلة كتابات جديدة»، بمشاركة مجموعة من المبدعين ويديرها الدكتور إكرامي فتحي.

وفي الجمعة 14 يوليو الجاري، تعقد ندوة «ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية»، أما السبت 15 يوليو تعقد ندوة من الأدب القضائي، ومناقشة كتاب «القتل باسم الوطن.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة»، ويديرها أحمد ناجي قمحة.

ندوات الأعلى للثقافة

وفي الثامنة مساء يوم الأحد 16 يوليو تعقد ندوة أصوات جديدة لإبداع مستمر «شعر العامية المصرية»، ويديرها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، وفي الاثنين 17 يوليو تُعقد ندوة سلسلة إبداعات قصصية «السرد الروائي»، بمشاركة مجموعة من الأدباء، ويديراللقاء الروائي والناقد سيد الوكيل.

وتختتم الفعاليات مساء الثلاثاء بندوة «الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي» وتدير الفعالية منة مصطفى.