فتح باب الاشتراك في معرض بورسعيد للكتاب 2023.. اعرف التفاصيل

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، فتح باب الاشتراك في معرض بورسعيد للكتاب 2023، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى مطلع أغسطس المقبل، في إطار خطة زارة الثقافة بشأن تنظيم سلسلة من المعارض المحلية للكتاب بالأقاليم خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل معرض بورسعيد للكتاب

ودعا الاتحاد، الناشرين للمشاركة في المعرض، موضحا في بيان تفاصيل المعرض وطريقة التقديم وفقا لخطاب الهيئة المصرية العامة للكتاب بشان فتح باب الاشتراك في معرض بورسعيد السادس للكتاب لافتا إلى أن المعرض يتم تنظيمه بنظام البرجولات وبقيمة إيجارية قدرها 15600 جنيه شاملة كافة التجهيزات، موضحا أن من يرغب في المشاركة يجب عليه التواصل مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

سلسة معارض في المحافظات والأقاليم

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أعلنت خلال افتتاح معرض الأوبرا الثاني للكتاب يوم الأحد الماضي، أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسلة من المعارض المحلية، المقرر تنظيمها في عدد من محافظات الدلتا والصعيد، من أجل الإسهام في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، وتوصيل المنتج الثقافي للمواطنين بأسعار مخفضة، منوهة إلى استمرار مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تهدف إلى توفير كتب الوزارة بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا في هذه المعارض.