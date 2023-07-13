«الوزراء» يكشف تفاصيل الاتفاقات مع القطاع الخاص حول «الطروحات الحكومية»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ زيادة وجود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة يعد أولوية كبرى للدولة المصرية حاليًا، لافتا إلى أنّ الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخرى، من خلال تخارج الدولة تدريجيًا من عددٍ من القطاعات عبر تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل الاتفاقات مع القطاع الخاص حول الطروحات الحكومية كالتالي:

«إيثيدكو» و«الحفر المصرية» و«إيلاب»

ترسية طرح حصص أقلية بالشركات الثلاث بنسبة تصل إلى 30% على «أبو ظبي» القابضة بقيمة 800 مليون دولار.

عز الدخيلة

- تخارج بنسبة 31% من مساهمي المال العام بالشركة بقيمة 241 مليون دولار؛ لتنفيذ توسعات في صناعة الصلب.

مجموعة من الفنادق

- ترسية طرح حصة أقلية بها بنسبة 37% على تحالف مصري أجنبي بقيمة 700 مليون دولار.

محطة جبل الزيت لطاقة الرياح

- قبول عرض تنافسي بقيمة 300 مليون دولار على أن تكون الترسية خلال أكتوبر المقبل.

شركة وطنية

- تقدم 6 شركات بعروض تنافسية على أن تكون الترسية خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

4 محطات لتحلية المياه

- طروحات مستهدفة في الربع الرابع من 2023 بعد تقدم نحو 90 مستثمرًا من 30 دولة بإجمالي استثمارات 3 مليارات دولار.