مدبولي: تعاقدنا مع مؤسسة تمويل دولية استشارية في برنامج الطروحات الحكومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة المصرية تعاقدت مع مؤسسة تمويل دولية تابعة للبنك الدولي من أجل أن تكون استشارية للدولة المصرية في برنامج الاستثمار والطروحات، موضحًا «مش مجرد استشاري وخلاص، بل هيساعدنا كمان في عملية الطروحات دي والتسويق لعدد من هذه الطروحات خارج المنطقة الإقليمية بتاعتنا».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «الفترة اللي فاتت مازلنا موجودين في إطار إن احنا نتعاون مع القطاع والصناديق الاستثمارية في الإطار الإقليمي، عاوزين نخرج للإطار الدولي زي دول كثيرة، ووجود هذه المؤسسة هيساعدنا في هذا الشأن إن شاء الله».