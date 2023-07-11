رئيس الوزراء: 1.9 مليار دولار حصيلة الطروحات الحكومية مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تعمل على زيادة حصيلة العملة الصعبة والنقد الأجنبي، وترشيد الإنفاق الدولاري، باستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي في الدولة.

1.9 مليار دولار من الطروحات مع القطاع الخاص

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة نجحت في التعاقد مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار ضمن الطروحات الحكومية، منها حصيلة دولارية 1.65مليار دولار، والباقي متمثل في 250 مليون دولار حصلت عليها بالفعل الدولة بالجنيه المصري، لأنّ جزءًا منها كان للشركة المصرية للاتصالات، وبعض الشركات الأخرى.

وأشار إلى أنّ الحكومة ستُعلن عن مجموعة أخرى من التعاقدات تتجاوز مليار دولار، بمجرد الانتهاء منها، خلال الفترة المقبلة.