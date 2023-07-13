أحمد الطاهري: توافقات قمة دول جوار السودان من القاهرة بداية لصيغة قوية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ تمثيل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في قمة دول جوار السودان من القاهرة يعطي للأمر أهمية، إذ أن ما يجرى التوافق عليه بين قادة دول الجوار، بداية لصيغة قوية للغاية، من أجل التفاعل مع الأمر من الناحية العربية والإفريقية.

أهمية قمة دول جوار السودان

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تكمن أهمية القمة في القدرة على التواصل مع طرفي النزاع في السودان ، وإقناعهم بإيقاف هذا الصراع أو الحرب فضلا عن الجلوس بأسرع ما يكون على طاولة التفاوض السياسي أو الحل السياسي».

مجهودات كبيرة لمصر في إجلاء الرعايا

وتابع: «تقديري أن قمة دول جوار السودان بهذا الحضور جاءت نتيجة المسار والعمل الجماعي الذي عملت عليه مصر منذ اللحظة الأولى للأزمة السودانية»، مشيرا إلى أن مصر قامت بدور عظيم فيما يخص عمليات الإجلاء ليس فقط على مستوى إجلاء الرعايا المصريين بل أيضا مساعدة مختلف الدول في إجلاء رعاياهم بسهولة ويسر وتأمين مسارات وممرات لضمان الحماية.