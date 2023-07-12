رامي رضوان: قمة دول جوار السودان تستهدف اتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة على مدار الفترة الماضية منذ بداية الاقتتال داخل السودان الشقيق، بهدف إيجاد حل للأزمة.

جهود مصرية لوقف الاشتباكات

وأضاف «رضوان»، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، قائلا: «حدث تجدد اشتباكات في الخرطوم اليوم، وأعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 34 شخصا في سوق أم درمان نتيجة لقصف عشوائي، ولذلك، فإن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة لوقف تبادل إطلاق النار، والحفاظ على أرواح أشقائنا في السودان».

صياغة رؤية مشتركة لدور الجوار

وتابع الإعلامي: «مؤتمر قمة دول جوار السودان في القاهرة سيُعقد غدا الخميس، بهدف صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني».

وأكد رامي رضوان: «كانت هناك مبادرات وجهود دولية وإقليمية كثيرة لمحاولة حل هذه الأزمة ووقف إطلاق النار بشكل شامل، لكن للأسف لم تُكلل هذه الجهود بنجاح مستدام، باسثناء فترات هدنة قصيرة، كان منها استجابة للمبادرة السعودية والأمريكية».