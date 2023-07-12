رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عزة مصطفى: أنظار العالم تتجه نحو مصر لمتابعة قمة دول جوار السودان

كتب:

محمد أيمن سالم
09:12 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن الوضع في السودان مقلق، وأن مصر غدًا تستضيف قمة دول جوار السودان، لبحث حلول الأزمة الراهنة.

قمة دول جوار السودان

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جميع أنظار العالم تتجه غدًا نحو مصر، لمعرفة ما سيحدث.

حل المشكلة في السودان

ولفتت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن الجميع ينتظر حل المشكلة في السودان، وأن مصر موقفها حساس، وقريب جدًا من السودان.

اقرأ المزيد:

الإعلامية عزة مصطفى تشيد بملف جريدة الوطن عن الحوار الوطني

عزة مصطفى: مؤتمر الحكومة اليوم كشف عن أهدافها لزيادة الحصيلة الدولارية لمصر

عزة مصطفى تشكر الشركة المتحدة بعد تكفلها بعلاج إيمان البحر درويش

عزة مصطفى تناشد وزير الصحة إنقاذ حالة الحاجة ثناء بالشرقية
بقلم محمد أيمن سالم