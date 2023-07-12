عزة مصطفى: أنظار العالم تتجه نحو مصر لمتابعة قمة دول جوار السودان

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن الوضع في السودان مقلق، وأن مصر غدًا تستضيف قمة دول جوار السودان، لبحث حلول الأزمة الراهنة.

قمة دول جوار السودان

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جميع أنظار العالم تتجه غدًا نحو مصر، لمعرفة ما سيحدث.

حل المشكلة في السودان

ولفتت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن الجميع ينتظر حل المشكلة في السودان، وأن مصر موقفها حساس، وقريب جدًا من السودان.