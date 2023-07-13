أحمد الطاهري: السودان لم تحظ بـ1% من اهتمامات المجتمع الدولي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّه من الضروري على الجغرافيا السياسية المحيطة بالسودان احتواء الأزمة الناجمة هناك وليس إشعال الأمر، لأن الجميع سيكون خاسرا في هذه المعركة، مشيرا إلى أن السودان لم تحظ بـ1% من اهتمام المجتمع الدولي مقارنة بالأزمة الأوكرانية على سبيل المثال.

مئات الآلاف النازحين والوافدين من السودان

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مئات الآلاف النازحين والوافدين من السودان سواء لمصر أو تشاد أو جنوب السودان أو إثيوبيا، لذلك الجميع متضرر الآن ويريد توجيه رسالته للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن دول جوار السودان تعاني هي الأخرى اقتصاديا وهذه أعباء إضافية عليها.

ضرورة تدخل المجتمع الدولي

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدا أن منهج العمل المصري لم يتقاطع مع مختلف المسارات في هذا الشأن بل على العكس كان داعما لكل المسارات، ثم جاء بالمسار الذي يكمل ويحقق الأهداف المرجوة من خلال صياغة مشتركة للجوار المباشر للسودان.