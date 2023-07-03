الرئيس الفلسطيني: أطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي على جنين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قادة الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ من أجل مناقشة الأوضاع في جنين، ومواجهة المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية.

مطالبة بإدانة دولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال عباس، خلال ترؤسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية لبحث العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إنه «يجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الاحتلال».

توفير الدعم للصامدين

وأضاف: «وجّهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهالي مخيم جنين»، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».