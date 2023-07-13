أحمد الطاهري: قمة دول الجوار تستهدف تأكيد وحدة السودان وحماية مقدراته

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ توقعاته حول مخرجات مؤتمر قمة دول جوار السودان من الممكن أن نراها من خلال صوت مصر للتحضير والإعلان عن تلك القمة، «في تقديري هيتم الترحيب بكل الجهود الإقليمية والدولية التي استهدفت حل النزاع في السودان، وسيتم التأكيد على وحدة السودان والحفاظ على مقدراته».

الطاهري: الحفاظ على أمن السودان عقيدة مصرية خالصة

أضاف «الطاهري»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحفاظ على أمن وسلامة السودان هي عقيدة مصرية خالصة، وجزء رئيسي من هوية مصر الخارجية والحفاظ على الدولة الوطنية، وهذا المبدأ لا تهاون فيه، «تقديري هيتم توجيه الشكر كذلك لعدد من دول الجوار على التسهيلات المقدمة للنازحين من السودان».

وتابع: «هيتم التوجيه بوقف عملية إطلاق النار تمهيدا لبدء عملية سياسية، وكذلك التأكيد على دور المنظمات الإقليمية في مقدمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مع دعوة المجتمع الدولي لمساعدة دول الجوار وتحمل الأعباء الناتجة عن هذا الصراع، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته».