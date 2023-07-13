أحمد الطاهري: قمة دول الجوار تمهد لتوافق أفريقي ودولي لحل الأزمة السودانية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ قمة دول الجوار السودان ستشهد توحيد للرؤى، وبحضور مفوضية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وهو ما سيأتي تمهيدا لعقد القمة الأفريقية في كيينا، «مصر كانت تستشرف ما سيحدث بالسودان، وبالتالي كانت حريصة على أن تكون على مسافة واحدة من كل أطراف السياسية في السودان».

الطاهري: هناك صوت أفريقي واضح تجاه الأزمة السودانية

وأضاف «الطاهري»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه إذا اتفقت دول الجوار على حل الأزمة السودانية فسيتفق البعد الأفريقي كله، وسيكون هناك صوت أفريقي واضح تجاه تلك الأزمة، وإذا حدث هذا الأمر فإن المجتمع الدولي سيسير على هذا المنهج.

وتابع: «مهم جدا أننا نضع الأمور في نصابها، وطالما بذل جهد لتحقيق هدف إيقاف الحرب فمجرد بذل الجهد في حد ذاته هو خطوة للأمام، والحل يجب أن يكون سودانيا من الداخل، وحتى يأتي هذا الحل فيجب تهيئة كافة الأجواء من أجل تحقيق هذا الحل».