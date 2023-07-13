أحمد الطاهري: المواطن السوداني مثقف وعزيز النفس وسليل حضارة عريقة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ بدايات عمله الصحفي شهدت تدريبه على يد أحد أعلام الصحافة السودانية، وهو الراحل إدريس حسن، مشيرا إلى أن أولي تحقيقاته الصحفية كانت عن دولة السودان: «الإنسان السوداني مثقف وعزيز النفس وهم أبناء حضارة».

الطاهري: نجاح القمة بتكاتف دول الجوار

وتمني «الطاهري»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، بتحقيق كل أماني الأهالي في السودان مع وقف إطلاق النار، وكذا إطلاق بادرة أمل، حيث أن نجاح قمة دول الجوار المنعقدة بالقاهرة مرهون بتكاتف دول الجوار السوداني: «مصر يهمها أمن واستقرار وسلامة السودان».

وتابع: «القيادة السياسية المصرية وقرارها تجاه السودان اتسم بالحكمة والرشد والهدوء التام لتحقيق النتائج المطلوبة دون حديث عن أدوار، ومصر من بداية الأزمة تبنت عددا من الأهداف، ويجب أن تتحقق كونها أهداف مشروعة تخص سلامة الدولة والشعب ومقدرات السودان».