أحمد الطاهري يكشف عن مجريات قمة دول جوار السودان.. جلستان وبيان ختامي

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، عن مجريات القمة المرتقبة لدول جوار السودان، حيث سيبدأ الحدث بلقاء للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الدول والحكومات، ويعقب هذا اللقاء صورة جماعية للقادة.

الطاهري: سيتم البدء بالجلسة الافتتاحية

أضاف «الطاهري»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه في أعقاب ذلك سيتم بدء الجلسة الافتتاحية، وتتضمن كلمات لرؤساء الدول والحكومات، والتي ستكون محدده بعدد معين من الدقائق، وبداية الكلمات ستكون كلمة من الرئيس السيسي، ثم كلمة من رئيس أريتريا، ثم كلمة لرئيس جنوب السودان، ثم كلمة من رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي، والرئيس الإنتقالي للاتشاد، ثم كلمة لرئيس الوزراء الأثيوبي، ثم كلمة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ثم كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتابع أن: «الجلسة الافتتاحية يحضرها عددا من السفراء وتتضمن تمثيلا إعلاميا، وستكون الجلسة مذاعه على الهواء، ثم جلسة أخرى للقادة بدون حضور الإعلام أو سفراء الدول الأخرى، وستشهد نقاشا مفتوحا وحرا، ثم الإعلان عن البيان الختامي».