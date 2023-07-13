السيسي: الأزمة السودانية تسبّبت في تداعيات سلبية على دول الجوار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه برؤساء وقادة دول جوار السودان، قائلًا: «أرحب بكم جميعا في مصر وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة، من عمر السودان الشقيق، يعيش خلالها هذا البلد الجار العزيزة على قلوبنا، أزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في قمة دول جوار السودان، المُذاعة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التداعيات السلبية تؤثر على دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة، والأكثر فهما ودراية بتعقداتها، ما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة.

وأكد رئيس الجمهورية: «نعمل على اتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح ومقدرات وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل».