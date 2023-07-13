الرئاسة: السيسي بحث مع رئيس وزراء إثيوبيا قضية سد النهضة والأزمة السودانية

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان، والتي تستضيفها القاهرة لبحث سبل انهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن القمة تتناول وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الدولية والاقليمية الأخرى لتسوية الأزمة، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة.