السيسي: مصر ستبذل كل ما بوسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه فور اندلاع الأزمة في السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنوات عدة.

مساعدات إغاثية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع

أضاف «السيسي»، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» إن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع السوداني.

واكد الرئيس أن مصر ستبذل كل ما بوسعها بالتعاون مع كل الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والمحافظة على مكتسبات الشعب السوداني العظيم، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه، والتي عبر عنها ملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة وتتلخص في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة.