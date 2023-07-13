الرئيس السيسي: سنعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة إلى السودان عبر الأراضي المصرية، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قمة دول الجوار السوداني، أنّ رؤية مصر لخروج السودان من مأزقه سيرتكز على عددٍ من العناصر وهي مطالبة الأطراف المتحاربة لوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ومطالبة كل الأطراف السودانية تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، مع وضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، وموظفي الإغاثة الدولية لأداء عملهم.

إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية

ونوّه الرئيس بضرورة إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب؛ لبدء عملية سياسية شاملة تُلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني للأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، مع تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حلٍ شاملٍ للأزمة السودانية، وستطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر.

ووجّه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب السوداني قائلا: «مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين، ونشعر بمعاناة أشقائنا في السودان ونتألم بآلامهم، ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كل الأشقاء في السودان للمصلحة العليا، والعمل على الحفاظ على سياسة ووحدة السودان».