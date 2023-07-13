رئيس إفريقيا الوسطي: ندعو الشركاء السودانيين للحوار وخلق مساحة من للسلام

قال فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، إن بلاده تعمل جاهدة على تحقيق السلام على أرض السودان، حيث أن تلك الجهود تواجه العديد من التحديات الجيوسياسية التي تفوق قدرات بلاده: «يجب علينا أن نتفادى أي تدخلات خارجية في موقف كهذا، وندعو الشركاء السودانيين لإعطاء فرصة للسلام من خلال الحوار والآليات التي جرى إرسائها».

ودعا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطي خلال كلمته أمام قمة دول الجوار السوداني، أن يلعبوا دور الوساطة من أجل عودة السلام إلى السودان، حيث أن تحقيق ذلك على الأرض في السودان يعتمد عليه الأمن والسلام في منطقتنا.

وتابع: «نعرب عن أملنا أن يستيقظ ضمير كل شخص فينا ونعود للوحدة الحقيقية وهي ضرورة ملحة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا، مع تقديم كل أشكال الدعم الإنساني للأشقاء في السودان حتى يمن علينا االله بالنجاح».