عاجل.. منتخب مصر الأولمبي يخسر بـ10 لاعبين أمام المغرب بنهائي إفريقيا

توج منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعد فوزه على منتخب مصر، بهدفين مُقابل هدف، في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الأمم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وصف هدف منتخب مصر الأولمبي في شباك منتخب المغرب

في الدقيقة العاشرة جاء هدف منتخب مصر الأولمبي الأول، بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

طرد محمود صابر

الدقيقة 14، تدخل قوي من محمود صابر لاعب منتخب مصر على عبد الصمد الزلزولي وركلة حرة للمغرب من مكان جيد على حدود منطقة جزاء مصر، وبعد عودة الحكم للفار تم طرد لاعب الفراعنة الصغار.

وصف هدف المغرب في شباك منتخب مصر الأولمبي

الدقيقة 37، جاء هدف التعادل لمنتخب المغرب، في شباك منتخب مصر الأولمبي بعد كرة عرضية من بلال الخنوس من جهة اليمين قابلها يانيس بكراوي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت المرمى.

الدقيقة 90 +1، كرة عرضية من عبد الصمد الزلزولي من جهة اليسار قابلها أمين الوزاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ابعدها حمزة علاء بشكل رائع من يمين مرماه.

وصف هدف المنتخب المغرب الثاني

الدقيقة 105، جاء هدف منتخب المغرب الثاني، بعدما نفذت الركلة الحرة بتمريرة من الزلولي إلى أسامة ترغالين المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة ارضية قوية مرت اسفل حمزة علاء وسكنت المرمى.

وتأهل رسميًا لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عن قارة أفريقيا المغرب ومصر ومالي.