موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي إفريقيا وتردد القنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المصرية والإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر والمغرب فى نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا في الأراضى المغربية، لحسم لقب البطولة بعد التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة مصر والمغرب الأولمبي، حيث يتم إقامة المباراة غدا السبت الموافق 8 يوليو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب

ويلتقي منتخب مصر والمغرب بعد مشوار صعب في بطولة أمم إفريقيا والنجاح في التأهل للنهائي، لذا من المتوقع أن تكون مباراة قوية يسعى فيها كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز لحصد لقب البطولة القارية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب عبر قناة beIN Sports HD 4 الناقل الحصري للمسابقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفيما يلي نعرض ترددها على النايل سات.

التردد: 11585.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الاستقطاب: رأسي.

واستطاع المنتخب المصري التأهل للنهائي بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد في المربع الذهبي، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائى بالفوز على نظيره المالى بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات النيجر ومالي والجابون، برصيد 7 نقاط، دون تلقي أي أهداف في شباكه.