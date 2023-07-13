رئيس تشاد: سنعمل كل ما في وسعنا للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية

قال الرئيس الانتقالي لتشاد، محمد ديبي إتنو، إنّ تشاد تحيي بشدة عقد قمة دول الجوار السودان في القاهرة، لمتابعة تداعيات الأزمة السودانية، لافتا إلى أنّ تشاد ستفعل ما بوسعها لكي ينتهي مؤتمرنا وكذلك أي مبادرة من شأنها أن تدعم جهود التسوية السلمية لوقف المواجهات في السودان.

وأضاف «إتنو»، خلال كلمته في مؤتمر قمة الجوار السودان، الذي تستضيفه القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»: «أود في بادئ الأمر، أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأخي الرئيس عبدالفتاح السيسيي، وحكومته، وشعب مصر، لحفاوة الاستقبال الأخوية التي حظينا بها، ويتحتم عليّ أن أُشير إلى كرم الضيافة لي والوفد المرافق لي عقب وصولنا إلى هذه المدينة الكبيرة القاهرة».

ووجّه الرئيس ديبو، التحية إلى القيادة المصرية للقمة التي تضم دول جوار السودان، والجهود المبذولة لإنجاح اللقاء، لافتا إلى أنّ اللقاء يسمح لنا أن نركز على الموقف المثير للقلق، الذي تمر به السودان منذ اندلاع هذا العداء بين الأطراف المتحاربة، لكي ندرس سويا السبل الخروج من تلك الأزمة.

وواصل: «أود أن انتهز هذه الفرصة للإعراب عن امتنانا الخالص للدعوة التي وجهت إلينا والتي تشارك بمقتضاها تشاد في تلك القمة المخصصة لمعالجة تلك الأزمة التي تؤثر على السودان وعلى دول الجوار كافة».