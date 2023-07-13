الرئيس الانتقالي التشادي: نعاني من عواقب وخيمة بسبب الأزمة السودانية

قال الرئيس الانتقالي لتشاد محمد ديبي إتنو، إن المواجهات التي تدور في السودان تشكل مصدر قلق بالغ لكافة دول الجوار، وخاصة تشاد التي تتزايد معاناتها مع استمرار المواجهات في السودان وانعكاساته على تدهور أوضاع البلاد، ونناشد الجميع البحث عن حل مشترك ملائم لعلاج هذا الموقف الطارئ، ومعالجة نقص الغذاء، ونقص الأدوية ونقص المعدات الطبية، والذي كان ضمن الأسباب التي أثرت تأثيرا غير طيب على الأبرياء.

وأكد «إتنو»، خلال كلمته في قمة دول جوار السودان، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، على ضرورة أن يكون هناك نوعا من التفاعل في الجهود، ودعم المبادرات الدولية لحل الأزمة السودانية، وخاصة من خلال الاتحاد الأفريقي، ومن خلال إرثاء آلية موسعة بشأن السودان، موضحًا أن دولة تشاد تعاني من العواقب الوخيمة بسبب تلك الأزمة الجارية في السودان.

وأوضح أنه في خلال أسبوع واحد استقبلت مناطق شرق تشاد أكثر من 150 ألف شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، مضيفا أنهم هربوا من القتال من أجل اللجوء إلى الأراضي التشادية، لافتا إلى أن هذه الموجه الأخيرة، قد جاءت بالإضافة إلى 600 ألف لاجئ سوداني في تشاد منذ 20 عاما، عقب أزمة أقليم دارفور، مشددا على ان الحمل الذي يمثله هذا العدد الكبير من اللاجئين له أثر شديد على الموارد، إلا أننا نقوم بواجبنا الأخوي من خلال الإعراب عن الإرادة القويمة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السودانيين الذين يسعون للبحث عن السلام في تشاد.