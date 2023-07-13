25 شركة تتأهل للمرحلة التسابقية في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي

شهدت حلقة نهائي مرحلة التصفيات الأولية من برنامج الفرصة مع لميس الحديدي على قناة ON، منافسات شرسة وسط أحداث مليئة بالتشويق والإثارة، بعد مثول معظم الشركات القادمة من حلقة الإسكندرية والمنصورة والمنيا والقاهرة، أمام لجنة تحكيم التصفيات في التصفيات الأولية لاختيار 25 شركة هي الأكثر قوة وتأثيرا، من الناحية الاستثمارية ومن جهة الاستدامة وحل مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع وتسهم في تحقيق مضافة للاقتصاد.

لحظات حبس الأنفاس في برنامج الفرصة

وكان المتسابقون في برنامج الفرصة، انتباتهم لحظات حبس للأنفاس مع تزايد التوتر ومثولهم أمام نفس اللجنة لكن بأسئلة أكثر عمقا وتحديدا وشمولا لجوانب كثيرة، وتصاعد الأحداث خلال الحلقة كان غير متوقعا وعلى مدار أكثر من ساعة ونصف كانت كثير من الشركات في بدء الحلقة تعتقد أنّها اقتربت من النجاح، لكن شدة التنافس جعلت الشركات في صراع وبعضها أقصي كانت تعتبر أنّ فوزها بات وشيكًا.

في نهاية الحلقة تم حسم 2 شركة التي ستخوض المرحلة التسابقية الأكثر صعوبة وهي المرحلة التالية مرحلة الحلقات التسابقية في الاستوديو، التي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

أسماء الشركات التي انتقلت لمرحلة التسابقية

وتضم قائمة الشركات: 1- ميديكس2- ڤي لينس 3- سبرنتس 4- اكستراكتوركو 5- مدرستي 6- چيلاتي 7- طازة ستور 8- أيون أنوڤيشن 9- كوفي آند كريم 10- فلاش 11- تصميمك 12- آب أساب 13- كاش ناو 14- كليندو 15- سوبر پي 16- ڤي لابي 17- مزنة 18- عطلانة19- بيت مصر 20- بوصلة 21- زيد 22- سيتر 23- ميسيليوم 24- ريسيتي 25- يلا ميشن، يضاف إلى هذه القائمة خمسة شركات حصدت كارت الفرصة الذهبية الذي أتاح لها تجاوز المراحل اللاحقة وصولاً للمرحلة التسابقية جنباً إلى جنب مع قائمة 25 شركة السابقة.

وعلقت لميس الحديدي مقدمة برنامج الفرصة، قائلة: «انتظرونا في الأسبوع المقبل في أولى الحلقات التسابقية في أقوى 30 شركة تم اختيارها من بين آلاف الشركات، سعيدة أنّ البرنامج هذا العام استطاع أن يجوب بقاع مصر وأن يبحث عن شباب لديهم حل وفكرة، وسعيدة أنّنا سنقدم فرصة لشباب لم يكن لديهم الفرصة، وبوسعنا منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم».

وفي حلقة التصفيات النهائية الأولية، لا تمنح لجنة التحكيم تصويتًا بفرصة أو بفرصة ثانية، بل يضع التحكيم فيها لمنح قيم عبارة عن درجات ومحصلة الدرجات كمجموع كلي 500 درجة بواقع 100 درجة لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم ويكون محصلة ما حصل عليه المتسابق هو مجموعة كل درجة لكل عضو وبناء عليها يحدد الترتيب.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفرصة من خبراء الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهم: حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق بمصر ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكنى أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.