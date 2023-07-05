برنامج «الفرصة» يدعم متسابقة لتسويق القطن المصري

عرض المتسابق محمد حسين، مؤسس شركة باص فورتين، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

منصة لخدمة طلاب المدارس

وقال: «المشروع منصة وتطبيق إلكتروني لتوفير خدمة نقل الطلاب للمدارس».

وعلقت لجنة تحكيم برنامج الفرصة: «المجال صعب تحقق فيه ربحية، وفرصة ثانية».

كما عرض المتسابق علاء يونس، مؤسس شركة صنع في مصر، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال: «المشروع يوفر للمصنع بيئة كويسة يوصل بها للناس كلها، ولدينا 3500 شركة متعاقدة معنا بشكل سنوي، وعبارة عن باقات بمتوسط من 200 إلى 20 ألف جنيه، يعني بدل 8 ملايين جنيه، في 3 سنوات، بكسب 500 ألف في السنة».

وعلقت لجنة التحكيم: «لا أظن يكون في فرصة ثانية السنة القادمة تطور من المشروع».

وعرضت المتسابقة هايدي الجندي، مؤسسة شركة قطون دون، من القاهرة، مشروعها الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقالت: «لما روحت زيارة لمصنع الغزل والنسيج في كفر الدوار في زيارة مع المدرسة، وكان في عامل كان بيشرح ولما كبرت الفكرة كانت مأثرة فيا، وحسيت إني لازم أبقى صوت الناس دي وصناعة القطن متتقفلش في مصر».

عرض منتجات القطن

وواصلت: «عندنا خطة طموحة نعرض منتجات القطن في كل مكان، وبيعنا منتجات لـ25 عميلاً بـ20 ألف دولار، والربحية بنسبة 25%».

وعلقت لجنة التحكيم: «الشركة حجمها صغير، بس برنامج الفرصة هيديك فرصة عشان تسوقي للقطن المصري، وحابب أشوف التغير فهديكي فرصة عشان تكملي».

وحصدت المتسابقة 3 من أصوات لجنة التحكيم للتأهل للمرحلة القادمة.