غلق مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ لمدة أسبوع لأعمال الصيانة غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، غلق مزلقان الإنشاء والتعمير بحي غرب مدينة كفر الشيخ جزئياً أمام حركة المارة والسيارات ابتداءً من غداً الجمعة 14 يوليو وحتى الخميس 20 يوليو 2023 لمدة أسبوع، للقيام بأعمال الصيانة والتحسينات بالسكة الحديد بمنطقة المزلقان.

إغلاق المزلقان أمام المارة وحركة السيارات لمدة أسبوع

ووفقاً لبيان صادر عن مركز ومدينة كفر الشيخ، فإنّ الجهات المعنية بهيئة السكك الحديدية قد قرّرت إغلاق المزلقان أمام المارة وحركة السيارات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة به التي من المقرر أنّ تستمر لمدة أسبوع على أنّ يتم إعادة فتحه مرة أخرى.

طفرة غير مسبوقة في أعمال توسعة الطرق والتطوير

جدير بالذكر، أنّ مركز مدينة كفر الشيخ يشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في أعمال توسعة الطرق والتطوير لتسهيل الحركة المرورية، وربط غرب العاصمة بشرقها، حيث يجري حالياً توسعة طريق محلة موسى سخا، ماراً بموقع إقامة كوبري سخا العلوي.

كما يجري استحداث طريق جديد من مسار العائلة المقدسة، ماراً بالمجمع السكني الجديد خلف جامعة كفر الشيخ، لرافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - سخا»، بجانب العديد من الأعمال الأخري، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.