وكيل أوقاف كفر الشيخ يؤكد أهمية الدعوة الإلكترونية: «هدف استراتيجي»

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع مسؤولي الدعوة الإلكترونية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، بحضور الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

وكيل الوزارة: الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي

قال وكيل الوزارة، إنّ وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة، وأنّ الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي، لافتاً إلى أنّ الوزارة عقدت العديد من الدورات التدريبية في الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وكان لها مردود إيجابي واضح، وقد بلغ اهتمام الوزارة بالدعوة الإلكترونية أنها أعلنت عام 2023 عاماً للدعوة الإلكترونية.

عرض أفضل الصور على المواقع الإلكترونية

وشدّد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على ضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع الأنشطة الدعوية باحترافية وتقنية عالية من خلال بث الأنشطة الدعوية والاجتماعية والتوعوية التي يتم عقدها بجميع المساجد، وعرض أفضل الصور على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمديرية والوزارة، وضرورة انتقائها بدقة وعناية، وبذل أقصى الطاقات لتظل المساجد منارة إشعاع وتثقيف وتنوير في ظل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وزير الأوقاف يُناقش خطة الدعوة الإلكترونية

ومن المقرر، أنّ يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد غداً السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر بكل من مديري الدعوة والمنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية ومسئولي الدعوة الإلكترونية المعتمدين بالمديريات والإدارات على مستوى الجمهورية.

ويتناول الاجتماع شرح خطة الأوقاف في مجال الدعوة الإلكترونية في الفترة المقبلة مع تكليف مديري المديريات باستكمال ملف الدعوة الإلكترونية في جميع الإدارات والمساجد الكُبرى في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.