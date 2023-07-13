«تضامن كفر الشيخ» تنظم معرضا لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطني في تنظيم معرض جديد بقاعة الماسة في مركز الرياض، وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى «عزبة فرج، وأبو ريا، والرصيف، وأم سن، والوزارية»، بمركز الرياض، تماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، واستمرارا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنه تنفيذا لتعليمات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، قامت المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان بتنظيم المعرض، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا

ووجّه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظاً على مشاعر المستفيدين.

وأفاد «شعبان»، أنّ الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».