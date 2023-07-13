سودانيون نازحون: «مصر بلد الأمان ونأمل حل النزاع والعودة لوطننا»

انطلقت اليوم، فعاليات قمة دول جوار السودان، التي استهدفت حل النزاع في البلد الشقيق، والحفاظ على أمنه وسلامته الأمر الذي يعد عقيدة مصرية، فدائما كانت القاهرة الملاذ الآمن للدول الشقيقة التي تمر بأزمات.

شكرا للرئيس السيسي لاستقبال السودانيين على أرض مصر

أزمات كبرى، واجهها سكان السوادن خلال الفترة الماضية، ما جعلهم يبحثون عن مصدر للأمن والآمان يعيشون به، فوجدوا أمامهم مصر وشعبها في استضافتهم، وكان من بين هؤلاء فاطمة النور، صاحبة الـ30 عامًا، والتي قالت: «أنا كنت بنزل مصر كتير جدًا وعارفه أن التعامل مع شعبها مريح عشان كده أول ما حصلت الأزمة مترددتش لحظة في إني أجي لمصر واحتمي فيها شكرًا أهل مصر الجميل وللرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافتهم لينا».

وتابعت خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها تأمل من عقد قمة دول جوار السودان، المنعقدة في العاصمة الإدارية، أن تحل الأزمة السودانية من أجل العودة إلى أرضهم والاستقرار بها مرة أخرى.

علياء: «استقبال المصريين طبطب علينا»

برفقة 3 فتيات وصبي، جاءت علياء جميل من السودان بعد الأزمة الأخيرة، التي حلت على بلادها، لتجد المصريين في استقبالها وهي وأولاده، «كان استقبال كبير وطبطب علينا بعد اللي حصلنا كمية المشاعر اللي لاقيناها من المصريين في استقبالنا كانت كبيرة جدا ودي مش غريبة عن شهامة المصريين» وفق تعبيرها.

أمال كثيرة تتمناها «علياء» من عقد قمة دول جوار السودان، أهمها حل النزاع واستقرار الدولة السودانية، حتى ترجع الأمور كما كانت في السابق، كما أنها تتمنى الحصول على تخفيضات مستوى المعيشة في مصر والالتحاق بالجامعات، موضحة: «نفسي النزاع يتحل لأن انا تركت كل حياتي هناك وحياتنا اتبدلت لسه بنتي هاتدخل جامعة وانا بدور على شغل عشان نعرف نقضي احتياجتنا والمصريين خير ما وقف معانا ودعمنا».