برلماني: قمة دول الجوار السوداني تعكس الدور الإيجابي لمصر تجاه القضايا الإقليمية

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، تعد خطوة هامة في طريق إيجاد الحلول الفاعلة لحل الأزمة السودانية، ووقف الاقتتال بين كافة العناصر السودانية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة أعلن عن الرؤية المصرية الخالصة التي تهدف لحقن دماء الشعب السوداني، وإعادة الاستقرار والأمن لدولة السودان الشقيق.

قريطم: كلمة السيسي تؤكد على دعم مصر للسودان

أشار «قريطم» إلى أن كلمة الرئيس السيسي شملت الإعلان عن تصور مصر للخروج من المأزق الراهن وحل الأزمة السودانية، الذي لخصه الرئيس في مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة، تهدف إلى التوصل لوقف فوري ومستدام، لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان، وكذلك إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوي السياسية والمدنية، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذه القمة، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة، والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم تؤكد على الدعم الكامل من جانب مصر لدولة السودان، وكذلك تأكيد على الدور الإيجابي والمهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية.