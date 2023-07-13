 البحرين تعلن تأييدها لمخرجات قمة جوار السودان في مصر

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالبيان الصادر عن قمة جوار السودان، التي عُقدت في القاهرة اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة لإنهاء الأزمة السودانية.

وأكدت البحرين، في بيان أصدرته قبل قليل، تقديرها للجهود الدبلوماسية للرئيس السيسي في احتضان قمة دول جوار السودان، باعتبارها خطوة مهمة في سياق المساعي الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة الراهنة.