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 البحرين تعلن تأييدها لمخرجات قمة جوار السودان في مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
06:53 م | الخميس 13 يوليو 2023
قمة جوار السودان بالقاهرة

قمة جوار السودان بالقاهرة

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالبيان الصادر عن قمة جوار السودان، التي عُقدت في القاهرة اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة لإنهاء الأزمة السودانية.

وأكدت البحرين، في بيان أصدرته قبل قليل، تقديرها للجهود الدبلوماسية للرئيس السيسي في احتضان قمة دول جوار السودان، باعتبارها خطوة مهمة في سياق المساعي الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة الراهنة.

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