«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قمة دول جوار السودان: خطوة لإنهاء الأزمة

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً مساء اليوم الخميس، بعنوان «قمة دول الجوار تسعى لإنهاء الأزمة السودانية.

أصوات المعارك

استهلت «القاهرة الإخبارية» تقريرها بالقول «دخان متصاعد وزخّات من الرصاص واشتباكات لا تنتهي، هكذا بات المشهدُ في السودان على مدار نحو 3 أشهر رغم الهدنة الإنسانية والدعوات الإقليمية والدولية التي أُطلقت من أجل تغليب الحوار على أصوات المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني والدعم السريع».

وتعالت التحذيرات الأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية منذ اللحظة الأولى لاشتعال الموقف في السودان، وهو ما دفع الأطراف الإقليمية إلى إطلاق دعوات التهدئة من أجل تخفيف معاناة المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

قمة دول جوار السودان

وأشار التقرير إلى أن مصر تستضيف اليوم قمة دول جوار السودان، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الراهنة بين الأطراف في السودان لحقن دماء المدنيين، وبخاصة في ظل اندلاع المعارك في إقليم دارفور ومخاوف دولية من تداعيات هذه المعارك على تأزم الأوضاع الإنسانية والصحية لسكان الإقليم.

قمة دول جوار السودان تمثل نقطة فارقة في المحادثات من أجل تسوية الأزمة، حيث يرى مراقبون أن القمة هي الأولى من نوعها لاجتماع دول الجوار معاً، في محاولة لإيقاف التصعيد، مما يسمح بتشكيل منصة للتفاهمات كونهم معنيين على نحو مباشر بالوضع القائم في السودان، لذا تعول أطراف إقليمية ودولية على نتائج القمة في فتح باب التفاهمات، ووضع حد للتصعيد للتخفيف من وطأة معاناة السودانيين.