عاجل.. مفاجآت وتشكيل ناري للأهلي والزمالك في مباراة القمة 126

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي تشكيل فريقه في مباراة القمة 126 أمام الزمالك اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: محمد فخري، محمد مجدي أفشة - أليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من :

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي، في مباراة القمة 126، كلاً من :"علي لطفي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف".

الأهلي بطل الدوري قبل قمة الزمالك

ويدخل الأهلي المباراة وهو بطل الدوري المصري برصيد 75 نقطة وجاء ذلك عقب فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد لينهي على آمال الفريق السماوي في المنافسة على اللقب.

فريق الزمالك، يدخل هذه المباراة وهو في المركز الثالث ببطولة الدوري الممتاز، برصيد 59 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

كما أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة القمة 126 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالغني، حاتم سكر، حمزة المثلوثي، فتوح، حسام عبدالمجيد

خط الوسط: إبراهيما نداي، شيكابالا، سيد عبدالله نيمار

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار في المباراة الأخيرة، على حساب نادي فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضيةاستاد الأهلي وي السلام، وسجل أحمد سيد زيزو هدفين، بينما سجل ناصر منسي الهدف الثالث في شباك فيوتشر.