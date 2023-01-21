أحمد فهمي عن قمة الدوري: أتوقع فوز الأهلي على الزمالك 2-0 بتوقيع كهربا

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن أمنياته بفوز الأهلي على الزمالك، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدوري.

وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتوقع فوز الأهلي بهدفين دون رد، من تسجيل محمود عبد المنعم كهربا، مضيفاً أنه واثق في تقديم الأهلي لأداء رفيع المستوى في مباراة القمة 125 في تاريخ الفريقين.

وفي سياق مختلف، أوضح أحمد فهمي، أنه يواصل تصوير دوره في مسلسل «سر السلطان»، للمخرج خالد يوسف، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

أبطال مسلسل «سر السلطان»

ويشارك في بطولة مسلسل «سر السلطان» أحمد السعدني، حسين فهمي، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، هالة صدقي، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، علاء حسني، ناهد رشدي، مفيد عاشور، مجدي الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم وكوكبة من النجوم.

أحمد فهمي ينتهي من تصوير «مستر إكس»

وعلى الجانب الآخر، انتهى أحمد فهمي من تصوير فيلمه الجديد «مستر إكس» للمخرج أحمد عبدالوهاب، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، أوس أوس، صبري فواز وكوكبة من النجوم، من إنتاج أحمد السبكي.