الذهب الأخضر.. محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد محصول الجوجوبا

شهد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، حصاد محصول الجوجوبا للعام الثاني على التوالي بأحد مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة على طريق «بغداد-الأقصر» بمركز باريس، والمقامة على مساحة 7500 فدانا، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة و وفود من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية و المراكز البحثية في مجال الزراعة.

دعم محافظة الوادي الجديد للاستثمار الزراعي بقوة

قال محمد الزملوط، في كلمته خلال المؤتمر، إن المحافظة تدعم المشروعات الجادة وخاصة في مجال الاستثمار الزراعي والتوسع في الزراعات غير التقليدية وذات العائد الاقتصادي المرتفع، مشيرًا إلى أن المشروع يعد نموذج للمطور الزراعي الفريد وبيت خبرة في مجال توطين زراعة وإنتاج الذهب الأخضر «الجوجوبا».

محافظ الوادي الجديد: نسير بخطى جادة لتوفير مناخ آمن

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تسير بخطى جادة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمارـ في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير إجراءات الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر، كما استعرض أبرز محاور التنمية في مجالات البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في جذب الاستثمارات الجادة.