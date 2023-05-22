5 معلومات عن مشروع الجوجوبا بالوادي الجديد.. ينتج أغلى الزيوت الطبية بالعالم

يعيش سكان محافظة الوادي الجديد على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث إن المحافظة تمثل 44.9٪ من مساحة مصر، فظهر مؤخراً أحد أهم المشروعات الزراعية وهو الجوجوبا، حيث يمثل أكبر مشتل زراعي لنبات الجوجوبا في الشرق الأوسط والمقام على مساحة 15 ألف فدان وهي تعد أكبر مساحة في الشرق الأوسط.

5 معلومات لاتعرفها عن نبات الجوجوبا في الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن» أهم 5 معلومات عن نبات الجوجوبا وزراعته في محافظة الوادي الجديد واستخداماته وذلك في الخدمات التي تقدمها الوطن لقرائها.

إنتاج أغلى زيوت في العالم من الجوجوبا

ووفقاً لما أعلنته محافظة الوادي الجديد من معلومات عن مشروع إنتاج الجوجوبا والذي يمثل أكبر مشتل زراعي لنبات الجوجوبا في الشرق الأوسط والمقام على مساحة 15 ألف فدان نستعرضها في 5 معلومات عن المشروع المعروف بـ«الذهب الأخضر» و«كنز الصحراء» خلال السطور التالية:

1- نجح مركز باريس بالوادي الجديد في زراعة أشجار الذهب الأخضر«الجوجوبا» حيث تم زراعة 15 ألف فدان لإنتاج أغلى الزيوت بالعالم «زيوت الطائرات».

2- يضم المشروع أكبر مشتل جوجوبا بالشرق الأوسط وتعرف باسم أشجار الذهب الأخضر، نظرا لارتفاع قيمتها الاقتصادية بصورة كبيرة، حيث تنتج أحد أغلى الزيوت الطبية والحيوية في العالم.

3- يدخل نبات الجوجوبا في العديد من الصناعات المهمة، ومنها إنتاج زيوت محركات الطائرات حيث تنتج زيوت محركات عالية الجودة وزيوت صناعية ووقود حيوى وخامات للصناعة النظيفة.

4- تمتد دورة حياة نبات الجوجوبا ما يقارب من 200 عام، وهو نبات زيتي تحتوي بذوره على زيت فريد يمثل أكثر من 40% من وزن النبات.

5- يمكن للجوجوبا التعايش مع نوعيات مختلفة من المياه، ما شجع الدولة والمستثمرين على زراعته في مساحات شاسعة دون حمل أعباء جودة المياه، إذ يمكن ريه بالمياه العذبة والمنخفضة الملوحة.